Вологда, 22 февраля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. В Волгоградской области подвели итоги очередной «Ярмарки профессий», организованной благодаря участию региона в нацпроекте «Образование» (федеральный проект «Успех каждого ребенка»). С помощью таких акций власти муниципалитетов помогают детям с профориентационным выбором и решают проблему с нехваткой кадров, которая существует в ряде районов, сообщает сайт национальныепроекты.рф со ссылкой на пресс-службу администрации Белозерского муниципального района.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Дети

Известно, что в акции приняли участие более 100 учащихся 9−11 классов средних школ города Белозерска, а также Антушевской и Мондомской школ.

«Основной целью мероприятия явилось знакомство школьников с рынком труда района», — пояснили организаторы.

По оценке директора ВДЦ «Смена» Игоря Журавлева, в реализации профориентационных мероприятий важную роль играют кураторы программ. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он также рассказал, чем необходимо дополнить нацпроект «Образование»:

"Наблюдая за детьми, мы видим потребность в профориентационных программах на местах. Например, в пришкольных лагерях, где можно не только отдыхать, но и посещать занятия с элементами профессиональной практики при колледжах. Коллаборации между школами, вузами и СПО предоставят детям возможность общаться с наставниками, которые уже добились успеха в профессии.

Если у каждой школы будет свой базовый колледж, который владеет оборудованием, знакомит детей с профессиями, технологиями, материалами, пришкольные лагеря станут еще более востребованы у родителей. Чтобы заинтересовать ребенка в профессии, такой человек должен уметь взаимодействовать с детьми разного возраста, популяризировать историю профессий и ценности ручного труда, знать обо всех проектных и творческих конкурсах для детей.

Их миссия — рассказать о профессии, показать оборудование, на котором работает мастер. В этом случае знакомство со специальностью проходит в формате, более адаптированном для детей, по принципу «равный — равному». Профориентационный опыт «Смены» также подсказывает, что сегодня существует большая потребность в инклюзивных профориентационных программах, которые могли бы охватить не только детей с выдающимися достижениями, но и обычных ребят, которые мечтают попробовать себя в разных профессиях.

Для этого необходима доступная образовательная среда, которая учитывает потребности ребенка, имеющие ограничения по здоровью».