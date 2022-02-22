Мадрид, 22 февраля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Испанец Хоакин Бернадо, считающийся самым значительным каталонским тореадором в истории, умер в Мадриде в возрасте 86 лет. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на источники, близкие к семье тореадора.

Мариано Фортуни-и-Карбо. Тореадор (фрагмент). 1869

Отмечается, что знаменитый испанец умер после продолжительной болезни.

Хоакин Бернадо родился в Санта-Колома-де-Граменет (Барселона) 13 августа 1935 года и хотел стать тореадором из-за любви своих родителей к корриде, которые в детстве брали его на бои быков на «Монументаль-де-Барселона», чтобы он вдохнул атмосферу корриды, существовавшую в середине XX века.