В казанских отделах ЗАГС в зеркальную дату вступили в брак более 80 пар
Казань, 22 февраля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В столице Татарии в зеркальную дату —
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Свадьба
По данным ведомства, такое количество желающих зарегистрировать брак сравнимо только с числом молодоженов в летние месяцы.
В зеркальную дату прошлого года (21.01.2021) в Казани 21 пара зарегистрировала отношения,
Ранее ИА REGNUM сообщало, на Камчатке
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