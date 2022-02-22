Казань, 22 февраля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В столице Татарии в зеркальную дату — 22.02.2022 года создали семью 87 пар. Об этом сообщает управление ЗАГС Казани.

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По данным ведомства, такое количество желающих зарегистрировать брак сравнимо только с числом молодоженов в летние месяцы.

В зеркальную дату прошлого года (21.01.2021) в Казани 21 пара зарегистрировала отношения, 20.02.2020 года семью создали 60 пар.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на Камчатке 22.02.2022 года, в день который называют числовым палиндромом — читается слева направо и справа налево одинаково, торжественно зарегистрировали 43 брака.

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