Торговые ряды в Костроме попытаются защитить от пожаров и ЧП
Кострома, 22 февраля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В Больших Мучных рядах, расположенных в центре Костромы, заменят внутренние коммуникации, чтобы защитить памятники архитектуры от пожаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор балансодержателя объекта — ОГБУ «Наследие» Сергей Ревичев.
Торговые ряды в Костроме включают в себя комплекс из 7 построек. Они были возведены на рубеже 18−19 веков и являются объектами культурного наследия федерального значения. Помещения в них сдаются в аренду под магазины. По условиям договоров арендаторы отвечают за состояние внутренних коммуникаций, фасадов, очистку крыш от снега и тому подобное. Такой подход к использованию рядов создаёт много проблем. Из-за большой истории эксплуатации и наличия неучтенных проводов и сетей под слоями штукатурки частников трудно привлечь к ответственности в случае пожара или другого ЧП.
Сейчас специалисты обследуют главный комплекс рядов с тем, чтобы к середине года разработать проект по замене всех внутренних инженерных сетей постройки. Отвечать за состояние коммуникаций с этого момента будет «Наследие».
Сроки реализации проекта пока не обозначаются. Однако, источник финансирования уже определён. Провести замену коммуникаций «Наследие» планирует полностью за счёт собственных средств, полученных от аренды объектов. В дальнейшем подобные работы по замене инженерных сетей будут проводиться и в других торговых рядах.