Кострома, 22 февраля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В Больших Мучных рядах, расположенных в центре Костромы, заменят внутренние коммуникации, чтобы защитить памятники архитектуры от пожаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор балансодержателя объекта — ОГБУ «Наследие» Сергей Ревичев.

Пресс-служба МЧС по Костромской области Пожар в Пряничных рядах в Костроме

Торговые ряды в Костроме включают в себя комплекс из 7 построек. Они были возведены на рубеже 18−19 веков и являются объектами культурного наследия федерального значения. Помещения в них сдаются в аренду под магазины. По условиям договоров арендаторы отвечают за состояние внутренних коммуникаций, фасадов, очистку крыш от снега и тому подобное. Такой подход к использованию рядов создаёт много проблем. Из-за большой истории эксплуатации и наличия неучтенных проводов и сетей под слоями штукатурки частников трудно привлечь к ответственности в случае пожара или другого ЧП.

Сейчас специалисты обследуют главный комплекс рядов с тем, чтобы к середине года разработать проект по замене всех внутренних инженерных сетей постройки. Отвечать за состояние коммуникаций с этого момента будет «Наследие».

ИА REGNUM) стало окончательно ясно, что мы эксплуатируем объекты «втёмную». Мы не до конца понимаем, что происходит с инженеркой. Объекты используются под торговлю с 19 века. Потом был советский период, когда ещё не было таких жёстких требованию к использованию ОКН, как сейчас. Следствие — куча отделочных слоёв штукатурки, неучтенных проводов, брошенных коммуникаций под ними. И все это может «сдетонировать» в любой момент. Сейчас мы обследуем внутренние инженерные сети в Больших Мучных рядах с тем, чтобы заменить системы отопления, водоснабжения, вентиляции, пожарной и охранной сигнализации. Понятно, что если будет проведена полная реставрация, арендаторов к сетям уже не допустят. В конечном итоге мы придём к тому, что будем предоставлять услуги по аренде торговых рядов как торговый центр — будем отвечать за коммуникации, состояние помещений, уборку снега и т.п. Арендатор зайдёт в полностью готовое помещение. Разумеется, после этого стоимость аренды будет повышена. Но эти вопросы мы будем решать потом», — сказал директор ОГБУ «Наследие» Сергей Ревичев. "Скажу честно, мы хотели приступить к этим работам года через три, так как сейчас есть первоочередные задачи по ремонту крыш, фундаментов, восстановлению гидроизоляции и тому подобное. Но с учётом последних ЧП (пожары в Больших Мучных Пряничных рядах —) стало окончательно ясно, что мы эксплуатируем объекты «втёмную». Мы не до конца понимаем, что происходит с инженеркой. Объекты используются под торговлю с 19 века. Потом был советский период, когда ещё не было таких жёстких требованию к использованию ОКН, как сейчас. Следствие — куча отделочных слоёв штукатурки, неучтенных проводов, брошенных коммуникаций под ними. И все это может «сдетонировать» в любой момент. Сейчас мы обследуем внутренние инженерные сети в Больших Мучных рядах с тем, чтобы заменить системы отопления, водоснабжения, вентиляции, пожарной и охранной сигнализации. Понятно, что если будет проведена полная реставрация, арендаторов к сетям уже не допустят. В конечном итоге мы придём к тому, что будем предоставлять услуги по аренде торговых рядов как торговый центр — будем отвечать за коммуникации, состояние помещений, уборку снега и т.п. Арендатор зайдёт в полностью готовое помещение. Разумеется, после этого стоимость аренды будет повышена. Но эти вопросы мы будем решать потом», — сказал директор ОГБУ «Наследие» Сергей Ревичев.

Сроки реализации проекта пока не обозначаются. Однако, источник финансирования уже определён. Провести замену коммуникаций «Наследие» планирует полностью за счёт собственных средств, полученных от аренды объектов. В дальнейшем подобные работы по замене инженерных сетей будут проводиться и в других торговых рядах.