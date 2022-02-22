Москва, 22 февраля, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Пока в России продолжает действовать льготная ипотека на новую недвижимость, серьезных скачков цен на жилье можно не ждать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 февраля заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин. Так он прокомментировал информацию о том, что однокомнатные «вторички» в России подорожали на 1,5%.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«Как правило, однокомнатные квартиры — это самый доступный вариант. Подорожание в 1,5% может быть вызвано ожиданием коррекции ставки ЦБ и повышением спроса. Люди просто постарались купить жилье на выгодных условиях, понимая, что ипотека вскоре станет дороже. На этом фоне, вероятно, оживились продавцы и повысили цены. К слову, о востребованности ипотеки: в Москве январь 2022 года побил своеобразный рекорд — плюс 40% к январю 2021 по числу ипотечных сделок, — сказал Демин. — «Вторичка» дорожает вслед за новым жильем. В то же время ее цена очень зависит от спроса. Пока продолжается действие льготной ипотеки на новую недвижимость, серьезных скачков я бы не ожидал. Подорожание, скажем, «однушек» на фоне сворачивания госпрограммы, возможно с августа, если на них найдется достаточное количество покупателей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что потенциальный спрос на недвижимость в крупных городах и их пригородах в России сохранится еще долго.