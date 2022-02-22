Москва, 22 февраля 2022, 14:17 — REGNUM Наиболее вовлечён в процесс подъёма заболеваемости коронавирусной инфекцией Сибирский федеральный округ. Об этом 22 февраля заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании правительства России.

Михаил Мурашко
Михаил Мурашко
Minzdrav.gov.ru

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По его словам, на последней неделе произошло снижение количества болеющих ковидом пациентов, находящихся под наблюдением медиков, на 22%.

«Но, тем не менее, количество наблюдаемых пациентов значительно выше, чем это было в четвёртую волну. Хочу подчеркнуть, что в 14 субъектах сохраняется прирост количества заболевших. Преимущественно это сместилось за Урал, и Сибирский федеральный округ сегодня наиболее вовлечён в процесс подъёма», — сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.