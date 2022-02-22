Андалусия, Испания, 22 февраля, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Глава правительства испанской Андалусии и лидер регионального отделения «Народной партии» Хуанма Морено потребовал проведения внутрипартийного диалога относительно скандала с главой автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо. Об этом пишет агентство EFE.

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По его словам, и руководство, и лидеры региональных отделений партии хотят «как можно быстрее» найти решение «очень серьёзной проблемы».

Морено также призвал найти решение возникшей проблемы с помощью диалога.