Ростов-на-Дону, , 14:15 — REGNUM Колонны Донского и Ногинского спасательных центров МЧС России выехали с гуманитарным грузом. 228 тонн продовольствия и товаров первой необходимости предназначены для беженцев из ЛДНР, сообщили ИА REGNUM в ведомстве 22 февраля.

Гуманитарная помощь России Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Колона в составе 34 единиц техники и 85 спасателей доставит материальные ценности и предметы первой необходимости», — сказано в сообщении.

Кроме того, в Ростовскую область прибудет гуманитарный конвой, сформированный региональными отделениями «Единой России» в 24 регионах России.