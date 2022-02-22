Абакан, 22 февраля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности объявлены в городах Минусинске (Красноярский край), Абакане и Черногорске (Хакасия). Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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В Минусинске режим «чёрного неба» введён с 17 часов по местному времени 21 февраля до 19 часов 23 февраля. В этот период в городе ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.

В Абакане и Черногорске НМУ, по прогнозам синоптиков, продержатся с 19 часов 22 февраля до 19 часов 23 февраля.

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