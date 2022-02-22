Москва, 22 февраля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Приостановка работ по созданию российского легкого военно-транспортного самолет Ил-112 — единственно правильно решение в нынешних экономических условиях. Правда, оно несколько запоздало — впустую были потрачены огромные средства, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Jet. Paris — AVIAV TM (Cofrance SARL — Nice, France), к. э. н. Виталий Архангельский.

Allocer Макет Ил-112В

«Изначально этой моделью планировалось заменить устаревшие военно-транспортные самолеты Ан-26, так как запасные части и двигатели для них производились в Украине, а в связи с известными событиями получать их стало затруднительно.

На Ил-112 военными возлагались большие надежды, но для чиновников от авиации он служил совершенно иным целям. Проблемы возникли с самого начала, в основном, из-за потери производителем компетенции в создании самолетов, отсутствием опытных кадров — пенсионеры давно покинули Воронежский авиазавод, где планировалось производить Ил-112, а молодые на предлагаемую там зарплату просто не идут.

Ситуацию усугубил приход на место руководителя Алексея Рогозина, которого всерьез никто не воспринял, а он сам оказался некомпетентным.

В результате воздушное судно получилось перетяжеленным на целых 1500 кг. Это при том, что требуемая по условиям заказчика грузоподъемность составляла 5000 кг.

Установка нового импортнозамещенного навигационного оборудования также грозила отнять часть веса от полезной нагрузки. В 2020 году удалось облегчить планер на 800 кг. Но этого для заказчика оказалось недостаточным. Кроме того, не удалось повысить надежность двигателей ТВ7−117СТ Климова.

Из вышесказанного выходит, что проект был изначально провальным, но производитель ухватился за него как за спасительную соломинку, чтобы получить финансирование и как-то просуществовать.

Вообще, сегодня ни одна страна в мире не может производить конкурентноспособный самолет без международной кооперации. В разных странах развиты различные технологии и специализация.

Только их правильное сочетание вкупе с опытным штатом сотрудников может привести к нужным результатам в авиастроении», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, работы по созданию российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В завершены до завершения расследования катастрофы с первым опытным образцом.