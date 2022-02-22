Москва, 22 февраля 2022, 14:13 — REGNUM В Кремле не могут подтвердить информацию о вводе миротворческих сил на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик этой ночью, сообщил 22 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской Народных Республик. Российский лидер также обратился в Федеральному Собранию с просьбой ратифицировать необходимые документы, касающиеся признания республик, и подписал договоры с главами ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.