Таллин, , 14:11 — REGNUM Совет эстонского государственного энергетического концерна Eesti Energia решил прекратить судебный спор между концерном и энергосетевым госпредприятием Elering по поводу парка ветрогенераторов в Тоотси. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

Ветропарк Ulgov.ru

Входящая в совет Eesti Energia министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус подтвердила такое решение и объяснила этот так: «Учитывая изменившуюся ситуацию на энергетическом рынке, вместо продолжения судебного разбирательства с ветропарком в Тоотси можно участвовать в поставке возобновляемой энергии».

По ее словам, судебные разбирательства двух госпредприятий на фоне рекордных цен на энергоносители в Европы выглядят потерей времени и денег. «Ясно, что спрос на возобновляемую энергию будет оставаться очень высоким, а с помощью большой и важной инвестиции можно увеличить предложение на рынке», — добавила Пентус-Розиманнус.

Поэтому сейчас Eesti Energia вновь занимается технической подготовкой решения по возведению ветропарка.

В 2021 году Eesti Energia оспорил в административном суде Эстонии решение сетевой компании Elering не предоставлять ветропарку в Тоотси субсидии в рамках поддержки «зеленой энергии» в размере порядка 100 млн евро. Разработка и возведение парка были остановлены.

Планируется, что мощность парка ветрогенераторов в Тоотси после его окончательного ввода составит до 75 МВт. По завершении строительства это будет самый большой ветропарк в Эстонии. За десять лет компания Eesti Energia уже инвестировала в проект более 50 млн евро.