Москва, , 14:13 — REGNUM Риск нападения Украины на Донецкую Народную Республику (ДНР) по-прежнему высок. Об этом 22 февраля заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, Киев по-прежнему держит на территории народной республики значительное количество вооружения и боевиков, готовых атаковать населенные пункты ДНР.

«Киев может сейчас пойти по любому пути. По разному сценарию. Может быть эскалация и в любой момент могут отдать приказ о проведении полномасштабных боевых действий», — сказал Пушилин.

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