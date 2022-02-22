Москва, , 14:10 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о смене управляющей компании дома, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Законопроектом предлагается изменить количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме для принятия решения о выборе способа управления многоквартирным домом.

Решение о выборе способа управления многоквартирным домом принимается общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме не менее половины голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

Законопроект также относит к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме выбор управляющей организации.

Читайте также: Госдума запрещает передачу коллекторам долгов за ЖКХ