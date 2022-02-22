Москва, 22 февраля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о смене управляющей компании дома, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Законопроектом предлагается изменить количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме для принятия решения о выборе способа управления многоквартирным домом.

Решение о выборе способа управления многоквартирным домом принимается общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме не менее половины голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

Законопроект также относит к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме выбор управляющей организации.

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