Ростов-на-Дону, 22 февраля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» продолжают оказывать помощь беженцам из ЛНР и ДНР. В Ростовской области молодогвардейцы совместно с Ростовским государственным театром кукол организуют выездные спектакли для детей беженцев, находящихся в пунктах временного размещения. Об этом сообщил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

(сс) Андрей Бутко Кукольный театр

«Работа волонтерского штаба «Молодой Гвардии» продолжается не только на территории Ростовской области, но и в других субъектах России. Несмотря на это больший упор идет именно на Ростовскую область, куда изначально прибывают беженцы. В пунктах временного размещения находится множество детей, которым необходима поддержка. Мы уже оборудовали детские игровые комнаты в нескольких ПВР и договорились с Ростовским государственным театром кукол организовать на предстоящих выходных спектакли для детей беженцев в ряде пунктов временного размещения, расположенных в Ростовской области», — рассказал Антон Демидов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области «Молодая Гвардия Единой России» на базе регионального отделения Организации развернула волонтерский штаб для оказания помощи беженцам из ЛНР и ДНР.