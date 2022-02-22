История вопроса

В начале 2022 года на фоне обострения конфликта в Донбассе и решения ряда западных стран поставлять оружие на Украину в России возобновилась дискуссия о признании независимости ЛНР и ДНР на основании проведенных в 2014 году референдумов. Сторонники этой идеи отмечают, что США и страны НАТО в рамках переговоров не показывают готовность признавать интересы России и учитывать её “красные линии”, и необходимо найти способ защитить сограждан и соотечественников, живущих в Донбассе. 21 февраля лидеры ДНР и ЛНР - Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о признании независимости республик Донбасса. Президент Путин провел расширенное заседание Совета безопасности России, на котором обсудил этот вопрос. Вечером 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с обеими государствами.