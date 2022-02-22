Москва, 22 февраля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Последние дни выдались не простыми для финансового рынка России. Рекордные падения индексов, скачок валюты, нестабильность в экономике и т. д., заявил корреспонденту ИА REGNUM международный финансовый аналитик, финансист Андрей Плотников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«Конечно, причиной этому всему стало признание ДНР и ЛНР. За этот шаг Россия получит новые санкции.

Рубль из-за этих рисков стал самой волатильной валютой в мире наряду с валютами стран третьего мира. Естественно, это негативно будет сказываться на курсе и дальше.

Плюс ко всему, если начнутся военные столкновения, то курс валют пойдёт выше 82 рублей за доллар и евро выше 93 рублей. А финансовые рынки ещё будут нащупывать дно рынка пару недель.

Что касается изъятия валют в целом из оборота, то это невозможно. Ведь все расчёты российских компаний за рубеж происходят именно в валюте. Убрать доллары — это как самим перекрыть себе кислород.

Поэтому стоит запастись терпением, золотом, серебром, нефтяными активами, металлами и акциями оборонительного и военного сектора США и спокойно наблюдать со стороны.

Ничто не длится вечно, да и выкуп подешевевших акций в скором времени вполне хорошая перспектива», — считает финансист.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ контролирует развитие ситуации на финансовом рынке и готов оказать необходимые меры для поддержания финансовой стабильности.

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