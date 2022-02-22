Рамалла , 22 февраля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Ассоциация палестинских заключённых, находящихся в тюрьмах в Израиле, объявили о начале всеобщей забастовки во вторник, 22 февраля. Об этом сообщает Al-Arabi-al-Jadid со ссылкой на заявление ассоциации.

Тюрьма

Согласно заявлению, решение о голодовке было принято в ответ на действия израильских властей, ограничивающих права заключённых.

Отмечается, что в понедельник, 21 февраля, персонал израильской тюрьмы «Фора» вывел заключённых в тюремный двор, после чего четыре часа подвергал «избиениям и издевательствам». После того, как заключённые были возвращены в камеры, им отключили электричество и канализацию.

Ассоциация также потребовала от израильских властей прояснить судьбу заключённого Ахмеда Обейды, который был увезён израильскими властями в неизвестном направлении.