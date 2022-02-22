Липецк, 22 февраля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В Липецкую область приехали почти 600 беженцев из ЛНР и ДНР. Об этом 22 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Nesiditsa.ru Липецк

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В числе вынужденных переселенцев — около 250 детей. Среди беженцев есть инвалиды и инсулинозависимые люди.

Пункты временного размещения организованы в реабилитационно-оздоровительных центрах «Лесная сказка» и «Клён». Всего привлечено 100 волонтёров организации «Мы вместе» и около 150 спасателей.

Всех прибывших обеспечат питанием, постельным бельём, предметами первой необходимости и средствами индивидуальной защиты. Граждан осматривают медики, всех тестируют на коронавирус. В пунктах временного размещения с ними будут работать волонтёры, психологи, сотрудники центров соцзащиты.