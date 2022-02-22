Ростов-на-Дону, , 14:04 — REGNUM 44 региона России готовы к приёму мирного населения Донбасса, сообщил 22 февраля врио главы МЧС России Александр Чуприян.

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«В работе по приему лиц, вынужденно покинувших свое место жительства, пока задействовано шесть субъектов РФ, но география будет только расширяться. К этой работе уже готовы подключиться 44 региона, где подготовлены ПВР», — сказал он.

ИА REGNUM сообщало, что Ростовскую область за последние сутки покинули более 11 тыс. беженцев из Донбасса, в том числе 4888 детей. Мирные граждане ЛДНР отправлены в 11 российских субъектов.

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