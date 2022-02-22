Кишинёв, , 14:03 — REGNUM Молдавский режиссер, журналист Елена Левицкая-Пахомова не может добиться регистрации в Молдавии банковского счета для неправительственной организации (НПО) Initiative Mass-Media. Об этом она 22 февраля сообщила в своём телеграм-канале.

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Она является администратором НПО и в течение двух месяцев банк отказывает в открытии счёта. Без этого не получится запустить русскоязычный проект.

«Счета мне нужны для издания на русском книги «След в истории», финансирование которой я выиграла в российском Фонде Русский мир», — сообщила Левицкая-Пахомова.

Кроме того, она добавила, что не может реализовать другой проект, который финансируется российским Фондом поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. Левицкая-Пахомова подозревает, что в банках есть «чёрный список» лиц, которые неугодны властям Молдавии. Она намерена продолжать бороться за реализацию проектов.