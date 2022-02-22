Омск, , 14:03 — REGNUM Власти Омской области выразили готовность принять на территории региона людей, эвакуированных с территорий ДНР и ЛНР. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 февраля в областном правительстве.

Александр Бурков Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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По поручению омского губернатора Александра Буркова, возможные места пребывания жителей Донбасса уже определены. Это санатории, загородные детские лагеря, объекты социальной сферы. Прибывшим в Омскую область людям будут обеспечены все необходимые безопасные условия.

«Если будет принято решение принять наших соотечественников, мы должны быть готовы», — подчеркнул Бурков на совещании 22 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в своём обращении к согражданам 21 февраля сделал заявление о том, что Россия признаёт суверенитет ДНР и ЛНР.

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