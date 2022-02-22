Москва, , 14:04 — REGNUM Границы Донецкой Народной Республики (ДНР) будут определяться административными границами Донецкой области, некогда входившей в состав Украины. Об этом 22 февраля заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Аналогичным образом следует рассматривать и границы Луганской Народной Республики, отметил глава ДНР.

«Я могу пока сказать коротко. В конституции ДНР и ЛНР границы в рамках Донецкой и Луганской областей. Дальнейшие шаги покажет время», — сказал Пушилин.

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