Варшава, , 14:02 — REGNUM На странице Пограничной службы Польши в соцсети Twitter появилась информация, что в ночь с 21 на 22 февраля на одном из участков белорусско-польской границы произошла стычка польских пограничников и группы нелегальных мигрантов, которые пытались незаконно прорваться в республику из Белоруссии.

Мигранты Gémes SándorSzomSzed

«Нелегалы были очень агрессивны. Они сломали пограничное заграждение и прорвались на территорию Польши. Патрульным пограничникам пришлось вызывать дополнительные патрули. Мигрантов задержали. Это граждане Ирака, Сирии, Турции, Египта и Ганы. Им было приказано покинуть Польшу, и они были возвращены на линию границы», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.