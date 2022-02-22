Москва, 22 февраля 2022, 14:01 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о получении вида на жительства (ВНЖ) в России для победителей конкурсов платформы «Россия — страна возможностей», передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.
Упрощается порядок получения вида на жительство в Российской Федерации иностранными гражданами и лицами без гражданства, являющимися финалистами и победителями общероссийских конкурсов платформы «Россия — страна возможностей».
По итогам конкурса финалистам и победителям из числа иностранных граждан АНО «Россия — страна возможностей» будет выдаваться документ, подтверждающий, что иностранный гражданин, обратившийся с заявлением о выдаче вида на жительство, является финалистом или победителем общероссийского конкурса.
Всего таких конкурсов одиннадцать.
Читайте ранее в этом сюжете: Победители конкурсов «Россия – страна возможностей» получат ВНЖ