Москва, 22 февраля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о получении вида на жительства (ВНЖ) в России для победителей конкурсов платформы «Россия — страна возможностей», передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Упрощается порядок получения вида на жительство в Российской Федерации иностранными гражданами и лицами без гражданства, являющимися финалистами и победителями общероссийских конкурсов платформы «Россия — страна возможностей».

По итогам конкурса финалистам и победителям из числа иностранных граждан АНО «Россия — страна возможностей» будет выдаваться документ, подтверждающий, что иностранный гражданин, обратившийся с заявлением о выдаче вида на жительство, является финалистом или победителем общероссийского конкурса.

Всего таких конкурсов одиннадцать.