Таллин, , 14:00 — REGNUM Таллинский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства предупредил во вторник, 22 февраля, о высокой опасности гололеда, вызванного резким снижением температуры.

Гололед Илья Бесхлебный

По сообщению столичной мэрии, все городские партнеры, обеспечивающие уборку улиц, оповещены о приближающейся непогоде. Необходимая техника и бригады дворников уже приступили к работе, так как температуры опустилась ниже нуля градусов.

Свое предупреждение власти Таллина объясняют тем, что проезжую часть обрабатывают против льда солью, однако на тротуарах ее использование, согласно правилам благоустройства столицы Эстонии, строго запрещено.

На тротуарах в этих целях применяется исключительно гранитная крошка. Таллинские квартирные товарищества могут получить ее в районных управах города.