Москва, 22 февраля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Россия признает ДНР и ЛНР в тех границах, в каких они себя провозгласили. Об этом 22 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«В тех границах, в которых они себя провозглашали, когда эти две республики были провозглашены», — заявил Песков.

«Добавить мне нечего к этому», — подчеркнул он.