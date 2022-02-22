Ростов-на-Дону, , 13:57 — REGNUM В Ростове-на-Дону в жилом микрорайоне «Платовский» планируется построить школу на 1340 мест. Стоимость объекта составит примерно 1,5 млрд рублей, следует из информации, опубликованной на сайте госзакупок.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

Торги объявило городское управление капитального строительства. Согласно документации, ввести четырёхэтажное здание в эксплуатацию необходимо до 20 декабря 2023 года. Общественная организация будет оборудована пищеблоком, кабинетами физики, химии и биологии с возможностью лабораторных исследований. Предусмотрены также кабинеты труда, стрелковый тир, несколько спортивных залов.

Школа будет разделена на два блока, в которых будут учиться младшеклассники и ученики с 5-го по 11-й классы.