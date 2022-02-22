Ростов-на-Дону, 22 февраля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в жилом микрорайоне «Платовский» планируется построить школу на 1340 мест. Стоимость объекта составит примерно 1,5 млрд рублей, следует из информации, опубликованной на сайте госзакупок.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Торги объявило городское управление капитального строительства. Согласно документации, ввести четырёхэтажное здание в эксплуатацию необходимо до 20 декабря 2023 года. Общественная организация будет оборудована пищеблоком, кабинетами физики, химии и биологии с возможностью лабораторных исследований. Предусмотрены также кабинеты труда, стрелковый тир, несколько спортивных залов.

Школа будет разделена на два блока, в которых будут учиться младшеклассники и ученики с 5-го по 11-й классы.