Тула, 22 февраля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Развернуть в Туле пункт временного размещения для жителей Донецкой и Луганской Народных республик, прибывающих в регион самостоятельно, поручил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщили в управлении пресс-службы правительства региона. Вопрос обсуждался 22 февраля на рабочем совещании.

Иван Шилов ИА REGNUM Тула

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Пункт временного размещения для беженцев из Донбасса, которые самостоятельно приехали в регион, по поручению губернатора развернут на базе гостиницы «Москва». Глава региона подчеркнул, что условия должны быть комфортными.

Ранее в регионе было создано 18 пунктов временного размещения, 22 февраля в них будут направлены 1 500 беженцев, прибывших из Донбасса.