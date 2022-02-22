Москва, 22 февраля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Россия признает Донецкую и Луганскую Народные Республики в границах, в которых они «реализуют свои властные полномочия». Об этом 22 февраля сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.«Россия признает ДНР и ЛНР в границах, в рамках которых руководство ДНР и ЛНР реализуют свои властные полномочия и юрисдикцию», — отметил дипломат.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости республик Донбасса. Также с главами ЛНР и ДНР были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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Как заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ), соглашение о дружбе с ЛНР и ДНР не определяет границы республик, однако возможно признание границ по тем, что были при проведении референдумов о независимости.

Добавим, что, по словам представителя ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родиона Мирошника, у Луганской Народной Республики появились «все основания» для того, чтобы восстановить исторические границы бывшей Луганской области.

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