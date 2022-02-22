Переславль-Залесский, Ярославская область, 22 февраля 2022, 14:04 — REGNUM В Ярославской области главный врач Переславской центральной районной больницы Кирилл Харчиков заявил, что готов поддержать и помочь с работой нуждающимся в этом беженцам из ЛДНР. Свой пост он опубликовал на личной странице во «ВКонтакте».
Кирилл Харчиков написал, что события, происходящие в республиках сейчас, волнуют всех без исключения. Врач заметил, что в 2014 году многие жители Луганска и Донецка приехали в Переславль.
Главврач подчеркнул, что больница готова предоставить жильё и работу всем медработникам, которые в этом нуждаются. Помимо этого, примут на работу и обслуживающий персонал — уборщиц, водителей, специалистов коммунального хозяйства.