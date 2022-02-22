Переславль-Залесский, Ярославская область, , 14:04 — REGNUM В Ярославской области главный врач Переславской центральной районной больницы Кирилл Харчиков заявил, что готов поддержать и помочь с работой нуждающимся в этом беженцам из ЛДНР. Свой пост он опубликовал на личной странице во «ВКонтакте».

Кирилл Харчиков Vk.com/id10514360

Кирилл Харчиков написал, что события, происходящие в республиках сейчас, волнуют всех без исключения. Врач заметил, что в 2014 году многие жители Луганска и Донецка приехали в Переславль.

«Единственное, что, без исключения, их объединяет — это желание жить и работать! Заведующая нашей детской поликлиникой Круть Алина Сергеевна — педиатр от Бога, ее любят и маленькие пациенты и их родители, ее уважают и ценят в коллективе. Приехали к нам даже медицинскими семьями — Гулак Татьяна и Андрей, Киенко Никита и Алла, усилили бригады СМП и стационар. Окопная Марина трудится врачом-фтизиатром, Жохова Наталья — медсестрой в гинекологии. Эти все люди настолько отзывчивые и готовые прийти на помощь, может, и потому, что знают цену милосердия, любви и сострадания», — поделился Кирилл Харчиков.

Главврач подчеркнул, что больница готова предоставить жильё и работу всем медработникам, которые в этом нуждаются. Помимо этого, примут на работу и обслуживающий персонал — уборщиц, водителей, специалистов коммунального хозяйства.