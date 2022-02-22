Москва, 22 февраля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Россия не желает разрывать дипломатические отношения с Украиной, заявил 22 февраля замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Антон Привальский ИА Красная Весна МИД РФ

«Мы о таком решении не думаем, это не наш выбор», — сказал он, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев допускает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией.

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