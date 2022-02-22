Казань, 22 февраля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Пожароопасный сезон на территории Татарии начнется с 15 апреля. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Иван Шилов ИА REGNUM Лес

В перечень объектов, подверженных угрозе лесных и других природных пожаров вошли некоторые населенные пункты в Азнакаевском, Актанышском, Алькеевском, Альметьевском, Арском, Балтасинском, Бугульминском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Елабужском, Заинском, Зеленодольском, Кайбицком, Кукморском, Лаишевском, Мамадышском, Менделеевском, Мензелинском, Муслюмовском, Нижнекамском, Нурлатском, Пестречинском, Рыбно-Слободском, Сабинском, Сармановском, Спасском, Тетюшском, Тукаевском, Чистопольском, Ютазинском районах, а также город Казань.

Руководителям районных администраций необходимо обеспечить паспортизацию населенных пунктов, создать защитные полосы вокруг них, очистить прилегающую к лесу территорию от сухой растительности, мусора и других горючих материалов.

Также утвержден список садоводческих товариществ и детских лагерей, расположенных в зоне возможного возникновения природных пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году пожароопасный сезон в Татарии составил 193 дня и продолжался с 15 апреля до 25 октября.

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