Самара, , 13:57 — REGNUM Защиту прав беженцев из Донбасса обеспечит прокуратура Самарской области. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Пункт временного размещения беженцев в пансионате «Звезда» Александр Погожев © ИА REGNUM

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В связи с проведением в регионе мероприятий по приему и размещению жителей Донецкой и Луганской Народных Республик прокурор области Сергей Берижицкий распорядился создать мобильную приемную, в состав которой были включены прокуроры районов, где были открыты пункты временного размещения.

Сообщается, что пункты временного размещения готовятся в оздоровительных лагерях и санаториях, расположенных в г. Тольятти, г. Самаре, Кинель-Черкасском и Красноярском районах.

«Усилия прокуратуры области направлены на соблюдение установленных государственных гарантий беженцев на временное размещение, доступ к образованию и медицинской помощи, а также на положенные выплаты», — сообщает пресс-служба.