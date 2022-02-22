Архангельск, , 13:52 — REGNUM В Архангельске вынесен приговор 33-летней женщине, убившей своего мужа. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР, пойти на преступление ее вынудила жестокость супруга.

Убийство Цитата из к/ф «Неоновый демон». реж Николас Виндинг Рефн. 2016. Франция, Дания, США

Убийство произошло в ночь на 21 марта 2021 года в коммунальной квартире в доме по улице Ярославская в городе Архангельске. Осужденная, находясь в состоянии алкогольного опьянения задушила главу семьи.

«В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемая частично признала свою вину и пояснила следователю, что решила убить супруга, так как он систематически применял к ней физическую силу. Дети сцену убийства не видели. Иногда она писала заявления на супруга в правоохранительные органы, но потом с ним мирилась и забирала их», — сообщили в ведомстве.

Приговором Архангельского областного суда ей назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В счёт компенсации морального вреда с неё в пользу родной сестры убитого взыскан 1 млн. рублей, в пользу каждого из малолетних детей — по 100 тысяч рублей.

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