Москва, , 13:51 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект об оповещении призывников о явке в военкомат, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля. Предусматривается возможность направления повесток о явке в военкомат по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Для граждан, подлежащих призыву на военную службу, получивших повестки, направленные по почте, после указанной в них дат явки, установить обязанность в двухнедельный срок со дня получения повестки сообщить об этом, лично явившись в военкомат.

Законопроект, принятый в первом чтении в 2018 году, был существенно доработан.

Не получившим повестки в установленный для них период проведения призыва на военную службу устанавливается обязанность в двухнедельный срок со дня начала установленного для них следующего периода проведения призыва на военную службу лично явиться в военкомат для сверки данных воинского учета, где им может быть вручена повестка под роспись.

Также предусматривается, что в случае, если гражданин отказался от получения повестки, направленной по почте, или от ее вручения, он считается получившим соответствующую повестку. При этом отказ гражданина от получения повестки, направленной по почте, фиксируется в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, а отказ гражданина от вручения повестки работниками военкомата или по месту работы (учебы) гражданина фиксируется путем проставления на повестке указанными работниками, руководителями или должностными лицами отметки, содержащей дату отказа, должность, подпись, инициалы и фамилию лица, вручавшего гражданину повестку, а также подписи, инициалы и фамилии присутствовавших при этом лиц.

Уточняются полномочия органов внутренних дел, они осуществляют розыск и задержание граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, лиц, самовольно оставивших воинскую часть либо место прохождения военной службы, — только если в отношении них осуществляется уголовное преследование.

Доставление уклонистов от армии или от медицинского освидетельствования (обследования) в служебные помещения органов внутренних дел (полиции) или помещения органов местного самоуправления сельского поселения возможно только в случае возбуждения дел о соответствующих административных правонарушениях и при наличии обращения должностных лиц военных комиссариатов, уполномоченных составлять протоколы о таких административных правонарушениях. При этом органы внутренних дел вправе применять иные меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 апреля 2022 года.

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