Сеул, , 13:51 — REGNUM Министерство обороны Южной Кореи готово оказать помощь в эвакуации южнокорейских граждан из Украины в случае необходимости. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление представителя южнокорейского оборонного ведомства Пу Сын Чхана.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в настоящее время оборонное ведомство не получало таких запросов.

«Вместе с представителями других заинтересованных ведомств мы следим за развитием ситуации на Украине», — сообщил Пу Сын Чхан.

В министерстве также подчеркнули, что граждане Южной Кореи могут покинуть Украину автомобильным транспортом.

По состоянию на 18:00 20 февраля на Украине находились 64 южнокорейца, не считая сотрудников посольства. По мнению представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства, около 30 из них не будут покидать Украину.