Бийск, Алтайский край, , 14:07 — REGNUM В Алтайском наукограде — Бийске — в 2022 году по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» (нацпроект «Образование») создают 160 новых мест для проведения дополнительных занятий. Как сообщает 22 февраля сайт со ссылкой на данные мэрии города, речь идёт о средней общеобразовательной школе №8.

Творческие кружки

До конца года там появятся 60 новых мест для проведения кружков с естественной-научной тематикой. Ещё 100 мест организуют для проведения дополнительных занятий туристическо-краевой направленности.

«Создание мест для проведения дополнительных занятий в общеобразовательных учреждениях помогает обеспечить равный доступ детей к актуальным и востребованным образовательным программам и позволяет детям выявить у себя талант в той или иной области и определить свою будущую профессию», — пояснили участники проекта.

По словам директора ВДЦ «Смена» Игоря Журавлева, образование в современном обществе остается самым доступным социальным лифтом, который позволяет человеку быть подготовленным к профессии. Удовлетворить этот запрос призвано направление «Билет в будущее» в национальном проекте «Образование». Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM об эффективности программ нацпроекта «Образование», направленных на профориентацию, он пояснил:

«Участвуя в нацпроекте, дети изучают современные профессиональные компетенции. На потребности рынка труда откликается федеральный проект «Молодые профессионалы». Говорить о его эффективности позволяет повышение конкурентоспособности молодежи. Студенты колледжей получают профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики, национальным и международным стандартам. Обучающиеся принимают активное участие в чемпионатах «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».

Сделать работу в сфере профориентации еще более эффективной призвана программа подготовки кадров «Профессионалитет», разработанная Министерством просвещения РФ. Ее цель — быстро и качественно обучить молодежь навыкам, которые необходимы рынку. Важной составляющей это программы станет подготовка педагогов. Они будут развивать навыки профессиональной этики, способность к проектной деятельности, решению конфликтных ситуаций, качественное и ответственное выполнение воспитательных задач. А это и есть набирающие популярность, актуальные для экономики и запросов бизнеса, компетенции».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году российское правительство скорректировало многие национальные проекты и утвердило 42 стратегические инициативы социально-экономического развития страны до 2030 года, которые соответствуют национальным целям.

Изменения коснулись и всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее», который создан для ранней профессиональной ориентации учеников 6−11 классов и входит в федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».