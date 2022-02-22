Бийск, Алтайский край, 22 февраля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В Алтайском наукограде — Бийске — в 2022 году по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» (нацпроект «Образование») создают 160 новых мест для проведения дополнительных занятий. Как сообщает 22 февралясайт со ссылкой на данные мэрии города, речь идёт о средней общеобразовательной школе №8.

Творческие кружки

До конца года там появятся 60 новых мест для проведения кружков с естественной-научной тематикой. Ещё 100 мест организуют для проведения дополнительных занятий туристическо-краевой направленности.

«Создание мест для проведения дополнительных занятий в общеобразовательных учреждениях помогает обеспечить равный доступ детей к актуальным и востребованным образовательным программам и позволяет детям выявить у себя талант в той или иной области и определить свою будущую профессию», — пояснили участники проекта.

По словам директора ВДЦ «Смена» Игоря Журавлева, образование в современном обществе остается самым доступным социальным лифтом, который позволяет человеку быть подготовленным к профессии. Удовлетворить этот запрос призвано направление «Билет в будущее» в национальном проекте «Образование». Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM об эффективности программ нацпроекта «Образование», направленных на профориентацию, он пояснил:

«Участвуя в нацпроекте, дети изучают современные профессиональные компетенции. На потребности рынка труда откликается федеральный проект «Молодые профессионалы». Говорить о его эффективности позволяет повышение конкурентоспособности молодежи. Студенты колледжей получают профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики, национальным и международным стандартам. Обучающиеся принимают активное участие в чемпионатах «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».

Сделать работу в сфере профориентации еще более эффективной призвана программа подготовки кадров «Профессионалитет», разработанная Министерством просвещения РФ. Ее цель — быстро и качественно обучить молодежь навыкам, которые необходимы рынку. Важной составляющей это программы станет подготовка педагогов. Они будут развивать навыки профессиональной этики, способность к проектной деятельности, решению конфликтных ситуаций, качественное и ответственное выполнение воспитательных задач. А это и есть набирающие популярность, актуальные для экономики и запросов бизнеса, компетенции».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году российское правительство скорректировало многие национальные проекты и утвердило 42 стратегические инициативы социально-экономического развития страны до 2030 года, которые соответствуют национальным целям.

Изменения коснулись и всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее», который создан для ранней профессиональной ориентации учеников 6−11 классов и входит в федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».