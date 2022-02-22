Красноярск, 22 февраля, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Признание Россией независимости ЛНР и ДНР призвано защитить и поддержать проживающих там людей. Такое мнение 22 февраля высказал губернатор Красноярского края Александр Усс.

Krskstate.ru Александр Усс

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«Многочисленные попытки развязать этот узел другим путём результата не дали. Принятое решение призвано защитить людей и обеспечить стабильность в этом многострадальном регионе. Иного не дано!» — пишет Усс в своём инстаграме.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент РФ Владимир Путин в своём обращении к согражданам сделал заявление о том, что Россия признаёт суверенитет ДНР и ЛНР.

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