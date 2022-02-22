Подгорица, 22 февраля, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Черногорская национальная авиакомпания Air Montenegro планирует ввести чартерные рейсы из Подгорицы в Ереван в разгар летнего сезона 2022 года, сообщает ExYu Aviation News.

Anton Nikiforov Черногория

Компания решила обслуживать армянских туристов, посещающих курорты Черногории.

Полеты начнутся 20 июня, а второй рейс запланирован через семь дней. После этого в июле и августе рейсы будут выполняться два раза в неделю, каждый понедельник и пятницу.

Полеты по этому направлению завершатся в сентябре, закончатся 16 сентября.