Москва, 22 февраля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Рубль 22 февраля оказался на передовой рыночных эмоций и бегства инвесторов от рисков, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик <Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Сегодня доллар поднимается к 80,70 руб., техническая цель — 81−81,50 руб. в зависимости от спектра биржевых реакций. Что дальше? Доллар по 100 — новая реальность?

С большой долей вероятности, при дальнейшем укреплении курса доллара в торги вмешается Банк России с интервенциями. Для того, чтобы сдержать девальвацию рубля, нужно ежедневно вливать на площадку примерно 1 триллион рублей.

Деньги у ЦБ есть, вопрос лишь в том, входят ли интервенции сейчас в список приоритетов. Вполне можно допустить, что рублю позволяют падать, чтобы позже промышленный сектор при введении антироссийских санкций быстрее встал на ноги.

Дороже сейчас станет весь спектр импортных товаров, что только подстегнет инфляцию. Уже в ближайшее время она может стать двузначной.

Происходящее сейчас отлично показывает, как комфортно себя чувствуют сбережения внутри валютной корзины. Даже если пропорции в ней классические — 30% долларов, 30% евро, остальное в рублях, сейчас именно тот момент, когда личные средства максимально защищены.

Естественно, что покупать иностранную валюту на пиках стоимости нет никакого смысла. Однако после того, как эмоции схлынут, стоит задуматься над созданием личной корзины сбережений из валют.

В ближайшее время напряжение в валютном секторе останется высоким. Думается, это перспектива ближайших дней точно. Доллар может быть еще на 2−5% выше текущих уровней» — считает эксперт.

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