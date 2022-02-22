Ульяновск, , 13:45 — REGNUM В Ульяновской области пройдёт конкурс на лучшую образовательную организацию по сохранению языка и культуры народов России. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора по итогам заседания совета по межнациональным отношениям.

Образование России Иван Шилов © ИА REGNUM

В мероприятии приняли участие преподаватели родного языка и специалисты в области образования не только из Ульяновской области, но и из Мордовии, Татарии, Удмуртии, Чувашии. Кроме того, в заседании участвовали представители Федерального института родных языков народов России и руководители национально-культурных автономий.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил о важности укрепления «межэтнических связей», выделив в числе механизмов популяризацию изучения родных языков, внедрение современные форматов обучения и поддержку учителей родного языка.

В 2022 году планируется запустить региональный конкурс «Лучшая образовательная организация по сохранению языка и культуры народов Российской Федерации». Ожидается, что он станет «фундаментом для повышения престижа учреждения, обеспечивающего реализацию новаторских подходов к владению родным языком и развитию языковой культуры».

По данным властей, в школах Ульяновской области изучают родной язык более 95 тыс. учащихся. Почти 100 учителей татарского, чувашского и эрзянского языков преподают родные языки в 54-х школах, созданы инновационные площадки по изучению и популяризации мордовской и татарской культур, работает центр изучения и сохранения этнокультурного наследия чувашского народа.

Напомним, что в Ульяновской области ежегодно отмечают праздники народов, проживающих на территории региона. В частности, наиболее масштабно проходят чувашские, мордовские и татарские национальные праздники, которые имеют межрегиональный формат.

Как сообщало ИА REGNUM, 2022 год объявлен Годом искусства и нематериального культурного наследия народов России.