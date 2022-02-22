Стокгольм, , 13:54 — REGNUM В 2021 году судебные приставы-исполнители изъяли в Швеции долгов на общую сумму 12,6 млрд крон (1,2 млрд евро), что более чем на 700 млн шведских крон больше, чем в 2020 году. Об этом 22 февраля сообщила новостная служба TT.

Стокгольм, Швеция

В пресс-релизе правоприменительное ведомство подчеркнуло, что они углубили сотрудничество, в частности, с полицией и шведской таможней. В Службе судебных приставов Швеции также сообщили, что речь идет далеко не только об изъятии наличных и ликвидных средств.

«Мы собирали как деньги, так и предметы роскоши, например автомобили, часы и украшения, делали это прямо на месте», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что сумма в 12,6 млрд крон находится на втором месте за всю историю работы ведомства по сбору долгов.