Москва, 22 февраля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о новой информационной системе — системе контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Система контроля представляет собой федеральную государственную информационную систему, функционирующую на основе программных, технических средств и информационных технологий, обеспечивающих сбор, обработку, анализ, хранение, предоставление, размещение в интернете и использование информации об автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, частных автомобильных дорогах общего пользования, дорожной деятельности, данных об объеме и использовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов РФ и муниципальных дорожных фондов, а также результатов оценки технического состояния автомобильных дорог, проведенной на автомобильных дорогах общего пользования.

Определяются виды информации, размещаемой в системе контроля.

Владелец автомобильной дороги общего пользования обязан размещать в системе контроля достоверную информацию, подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью.

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