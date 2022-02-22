Кемерово, 22 февраля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 23 февраля, ожидаются гололёдно — изморозевые явления и метели. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В метель

«Переменная облачность. Ночью преимущественно баз осадков, днём снег, мокрый снег, метель, местами гололёдно-изморозевые явления, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 4−9 м/с, ночью местами до 14 м/с, днём местами до 17 м/с, — говорится в прогнозе. — Температура воздуха ночью −7…−12 °С, местами до — 23 °C, днём 0…-5 °С, местами до +5 °С».

В Кемерове завтра днём, 23 февраля, будет 0…-2 °С.