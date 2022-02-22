Курган, , 13:42 — REGNUM В Курганской области с 28 февраля возобновится очное обучение школьников с 1 по 4 классы, а также 9 — 11 классов. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

На уроке Цитата из м/ф «На задней парте». Реж. Валерий Угаров. 1978. СССР

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Очное обучение возобновляется для студентов колледжей и техникумов, и учеников малокомплектных школ.

Вопрос выхода остальных школьников с дистанционного режима обучения будет рассмотрен на ближайшем заседании оперативного штаба, отметили в правительстве Зауралья.

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